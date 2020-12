Nalievanie čistého vína s covidom. Čo povedal Dr.Mina.

Niekedy v októbri som narazil na indickú vedeckú štúdiu, svojím rozsahom najväčšiu na svete, ktorá skúmala spôsob šírenia covid-19 medzi obyvateľstvom.https://science.sciencemag.org/content/370/6517/691

Vedci preskúmali trasovanie a kontakty 84.965 pozitívnych prípadov. V priemere mal každý pozitívny cca 7 relevantných kontaktov, čiže následne preskúmali a otestovali 575.071 ľudí. Výsledok bol mimoriadne zaujímavý. Zistilo sa, že 70% ľudí z pozitívnej vzorky nikoho nenakazili, nepreniesli vírus ďalej. To znamená, že 30% pozitívnych spôsobuje šírenie vírusu. A dokonca 8% pozitívnych stálo za 60% šírenia covid-19. Aby sme si predstavili, čo to znamená, pri reprodučnom čísle (Ro) 1,5, ak si zoberieme napríklad 100 pozitívnych, o 10 dní rozšíria nákazu na ďaľších 150 ľudí, pričom 70 zo 100 nenakazí nikoho a 30 bude mať priemerné Ro 5,0. Dokonca 8 z nich bude mať Ro 11,25. To zvýrazňuje rolu superšíriteľov v covid pandémii. Štúdia sa zaoberá ďalej aj rolou superšíriteľských prostredí, ktoré sú kľúčom, ktorý otvára superšíriteľom dvere šírenia vírusu. Pretože aj ten najväčší superšíriteľ, ak sa nedostáva do superšíriteľského prostredia, jeho rola šírenia sa stráca. A úplne ideálne by bolo, ak by sme dokázali superšíriteľov izolovať tým, že ich „vychytáme“. Preto som sa veľmi potešil iniciatíve vlády v celoplošnom testovaní prostredníctvom AG rýchlotestov.

Po celoplošnom testovaní prišli kritiky aj z vedeckej branže, že použité AG testy majú nízku senzitivitu, a tým aj nízku vypovedaciu hodnotu, že zachytia len zhruba tretinu pozitívnych. No a potom prišla bomba, prednáška Dr.Michael Mina , ktorú 24.11. zorganizoval pre slovenskú odbornú verejnosť matematik Richard Kollár a kol.. Nazval by som ju „eye opener“ a naozaj odporúčam pozrieť. Cez veľmi zrozumiteľne podané argumenty, čísla a grafy sme sa dozvedeli niekoľko prekvapujúcich faktov:

Senzitivita testov na pozitivitu je preceňovaná vedou aj úradmi a míňa cieľ, ktorým je zabrániť šíreniu pandémie. Dôležitá je senzitivita na infekčnosť. Správny cieľ je testovania by mal byť: „zachytiť a izolovať infekčných ľudí, nie pozitívnych ľudí“. Cieľ nie je diagnostikovať každého pozitívneho. PCR testy diagnostikujú s vysokou senzitivitou všetkých pozitívnych, ich senzitivita na infekčnosť je naopak úbohá, pohybuje sa na úrovni 10-30%, v realite dokonca až na úrovni 5%. Len aby sme si uvedomili, čo to znamená, ak by sme zobrali 10% senzitivitu na infekčnosť, znamenalo by to, že zo 100 PCR pozitívnych ľudí izolujeme úplne zbytočne 90 ľudí. Z hľadiska cost/benefit je to hrozné číslo. AG testy diagnostikujú s takmer 100% senzitivitou infekčných ľudí a preto sú veľmi vhodné na dosiahnutie vyššie uvedených pandemických cieľov. Z hľadiska cost/benefit pandemických cieľov vychádzajú AG testy výborne.

Dr.Mina odporučil ľahkodostupné, lacné ( 1€ ), rýchlotesty s pravidelným opakovaním 1-2 krát týždenne, použiteľné aj v domácnostiach. Pochválil Slovensko, že sme svetovým lídrom vo vedeckom prístupe a testovaní.

Myslím, že v krátkej budúcnosti príde výzva pre vedecké odvetvie, ktoré doteraz bolo ignorované, aby sa zapojilo do boja s pandémiou, a tým je behaviorálna veda. A jej úloha doby bude: “Motivovať ľudí, aby začali robiť správne veci“. Dôležitosť tejto úlohy bude rásť so zvyšujúcimi sa nákladmi pandémie (ekonomickými, zdravotnými, spoločenskými) ako aj s očakávaným príchodom vakcíny.